Coalitie botst over stikstofmaatregelen

Zo’n verbod houdt in dat boeren verplicht worden om poep en urine van vee gescheiden op te vangen in hun stallen: daardoor ontstaat geen ‘drijfmest’. Bij drijfmest komt ammoniak vrij, wat als stikstof in de natuur neerslaat. Als poep en urine gescheiden moeten worden, vergt dat kostbare investeringen in stallen.