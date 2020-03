Coalitie: Coulance voor airlines met halflege vliegtuigen door corona

Kamerdebat LIVE | Bruins krijgt lawine aan vragen over corona

12:24 Vooral de PVV botst vandaag met de coalitiepartijen in een debat over de corona-crisis. Vanuit de regeringspartijen klinkt voornamelijk lof over de nuchtere Nederlandse aanpak, de oppositie in de Tweede Kamer is een stuk kritischer. Maar alle Kamerleden storten een berg vragen uit over zorgminister Bruins.