Coalitie probeert asielruzie niet te laten ontsporen

Meer maatrege­len kabinet bekend: grondwater­peil wordt verhoogd om CO2-uit­stoot tegen te gaan

Het kabinet wil het grondwaterpeil in het hele land verhogen, in een poging de kwaliteit ervan te verbeteren. Dat is mogelijk slecht nieuws voor boeren, omdat sommige weilanden een stuk drassiger zullen worden.

23 november