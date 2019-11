Coalitie steggelt over vrouwenquotum

VVD en ChristenUnie voelen zich overvallen door de motie, die werd ingediend bij het debat over de begroting van Economische Zaken. Dat D66 voorstander is van een vrouwenquotum, was al bekend. Maar dat ook het CDA nu van mening is veranderd, is nieuw. Jaar na jaar blijkt dat het wettelijk vastgelegde streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top van bedrijven bij lange na niet wordt gehaald. GroenLinks, PvdA en Denk pleiten daarom al langer voor een quotum.



Als de SP ook vóór stemt, is er een Kamermeerderheid. Kamerlid Jasper van Dijk wil er ‘niets over zeggen’. ,,Wij bepalen ons standpunt pas in de fractievergadering van dinsdag.” Diezelfde middag wordt er over de motie gestemd.