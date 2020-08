Coalitie weigert stemming over beloning zorgmedewerkers, Gommers emotioneel

Het steekt ic-specialist Diederik Gommers dat er niet is gestemd over de motie rond salarisverhoging voor zorgpersoneel. Gisteren verlieten Kamerleden van de coalitie bewust het gebouw om de stemming tegen te houden. ,,Verwacht van ons geen heldendaden als we hier niet eens over kunnen praten”, reageert Gommers.

Het ingelaste debat over het coronavirus eindigde gisteravond met een fel verwijt van de oppositie richting de coalitie. PVV-voorman Geert Wilders wilde hoofdelijk stemmen over een voorstel voor salarisverhoging voor zorgwerknemers, maar daarvoor waren niet meer genoeg Kamerleden aanwezig.

Volgens Wilders en andere oppositieleiders verlieten Kamerleden van de coalitie in allerijl de zaal om de stemming te dwarsbomen. D66-Kamerlid Paul van Meenen sprak dit op Twitter met klem tegen en wees op afspraken die eerder zijn gemaakt over dit soort stemmingen.

Voor een hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer moeten minimaal 76 leden aanwezig zijn: de helft, plus één. Dat zogenoemde quorum was er echter niet, nadat Wilders om de stemming had gevraagd. De PVV-voorman sprak van ‘parlementaire sabotage’. ,,Ongehoord”, vindt PvdA-voorman Lodewijk Asscher. ,,Ondemocratisch en oncollegiaal”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Volledig scherm Hulpdiensten klappen voor zorgverleners bij het Maastricht UMC+. © ANP

Heldendaden

Het voorval steekt Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care. Hij schoof gisteravond aan bij talkshow Op1 en liet zijn teleurstelling blijken. ,,Je verwacht van die verpleegkundigen dat ze straks weer moeten leveren en iedere keer gebeurt dit. Vorige keer is er drie keer gestemd over salarisverhoging. Het kan zijn dat er geen geld is, maar zeg dat dan. Verwacht van ons geen geweldige dingen en heldendaden als we hier niet eens over kunnen praten.”

Hij raakt er geëmotioneerd door. ,,Ik kan er echt kwaad om worden. Er was gezegd: jongens, wat we meegemaakt hebben, dat moeten we nooit meer doen. We moeten structureel werken aan betere plannen. Daar hebben we nu tijd voor. Maar als er dan gesprekken zijn, geeft niemand thuis. Dan voelen we ons niet gehoord. Terwijl we er wel weer moeten zijn als de patiënten voor de deur staan. Natuurlijk gaan we hen als dokter of verpleegkundige behandelen, maar het voelt niet goed.”

‘Lomp overkomen’

Een betrokkene vanuit de coalitiepartijen kan het zich voorstellen dat de actie van gisteravond ‘heel lomp’ overkomt. Maar zij noemt het ook jammer dat de oppositieleiders via online media ‘gaan gillen als ze hun zin niet krijgen’. ,,Aan het begin van deze crisis is afgesproken dat, vanwege de veiligheid van Kamerleden en een optimaal democratisch proces, nooit op dezelfde dag hoofdelijk gestemd wordt over belangrijke moties. Wilders wilde die afspraak gisteravond schenden en daar zijn wij niet in meegegaan. We zijn wel degelijk bereid om op het juiste moment over deze en een vergelijkbare andere motie te stemmen.”

Volgens een ander vooraanstaand Kamerlid van de coalitie, die vanwege de verhitte discussie wenst anoniem te blijven, probeerden de oppositiepartijen er gisteravond ‘een vertoning’ van te maken. ,,Er was al veel vaker over deze motie gestemd en die heeft het eerder niet gehaald. Dan probeert Wilders - ook niet voor het eerst - er tijdens een ingelast debat in het reces na urenlang vergaderen nog even dezelfde motie doorheen te drukken. Via een hoofdelijke stemming! Dat ging ons echt te ver. Daarnaast vinden we dat de Tweede Kamer helemaal niet gaat over structureel meer loon voor zorgmedewerkers, dat is een vraagstuk dat op de cao-tafels moet worden opgelost.”

Over de motie van Wilders zal op een later moment worden gestemd.