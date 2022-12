Coalitie wil nieuwe asielcrisis voorkomen: ‘Als nareisregeling van tafel gaat, blijft rest van akkoord’

Christen­Unie-le­den schrikken van interview Segers: ‘Het leek alsof Gert-Jan Rutte te hulp schoot’

Wéér gaat het bij het ChristenUnie-congres over asiel. Niet iedereen is blij met de boodschap van partijleider Gert-Jan Segers, dat hij wil meewerken aan het beperken van de migratiestroom. ,,Dit is politieke luchtfietserij.”

27 november