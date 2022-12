Commissie: Nederlandse steun aan rebellen Syrië kwam niet bij jihadisten, wel ‘grote risico's genomen’

Regels voor bijstand versoepeld: tot 1200 euro aan giften

Mensen in de bijstand mogen straks giften ontvangen tot 1200 euro per jaar, zonder dat zij daarom gekort worden op hun uitkering. Het is een van de ruim twintig maatregelen waarmee het kabinet de scherpe kantjes van de zogeheten Participatiewet wil afhalen.

28 november