Complottheorieën kunnen terreuraanslag in Nederland aanwakkeren, vreest NCTV

Dreigingsniveau in Nederland blijft hetzelfde

Het dreigingsniveau in Nederland blijft ‘aanzienlijk’ en blijft daarmee op niveau 3 (van 5) staan. Dat houdt in dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland ‘voorstelbaar’ is. Dat blijkt uit het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland die de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vanmiddag heeft gepubliceerd. Het dreigingsniveau in Nederland stond jarenlang op niveau 4 (substantieel), maar werd in december 2019 naar beneden bijgesteld.