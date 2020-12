‘Conclusies overleg Catshuis: geen versoepelingen richting kerst door hoge besmettingscijfers'

Groep FvD’ers wil Baudet ‘onder curatele’ stellen met verklaring

27 november Advocaat Michael Ruperti zegt dat er een ‘grote groep’ achtergebleven FvD’ers is die wil dat Thierry Baudet een intentieverklaring ondertekent nu het lijkt dat hij doorgaat met Forum. Daarin moet staan dat Baudet zich niet meer racistisch en antisemitisch uitlaat, of complottheorieën zal propageren. Ook moet hij per direct uit het partijbestuur stappen.