Nu de coronagrafieken blijven exploderen, houden diverse Haagse bronnen sterk rekening met een vervroegde persconferentie over extra restricties. Vandaag wordt het kernteam van het kabinet door OMT-voorzitter Jaap van Dissel bijgepraat over de stand van zaken. IC-voorman Diederik Gommers vindt nu ‘keiharde maatregelen’ nodig. ‘Anders zitten we over tien dagen in code zwart’. Een woordvoerder van het OMT liet weten dat het gesprek vooralsnog niet wordt vervroegd.

24 november