Corona-dagkoers schiet omhoog, versoepelingen onder druk: ‘Maar draagvlak is cruciaal’

Het was een tamelijk dubbele boodschap gisteren uit het kabinet: aan de ene kant klonken optimistische geluiden, aan de andere kant zorgen over oplopende besmettingscijfers. Bezorgd klonken bijvoorbeeld de ministers Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). ,,Vandaag 7.400 besmettingen”, zei Grapperhaus (CDA) na de ministerraad. ,,Ik word daar wel kortademig van.”

Sinds 8 januari was de dagkoers van het aantal infecties niet zo hoog geweest. Hoewel het aantal besmettingen niet alles zegt - kinderen worden ook getest, maar belanden zelden in het ziekenhuis - waarschuwde de minister dat het beeld somber is. ,,Mijn maag trekt ervan samen.” En Van Ark zei: ,,We willen heel veel maar het moet wel kunnen.”

Meer ruimte

Wie deze bewindslieden aanhoorde, dacht: die versoepelingen komen er niet. Dit weekeinde besluit het kabinet of er vanaf 31 maart meer ruimte komt voor terrassen, het hoger onderwijs en de detailhandel. De harde lockdown loopt dan af, eerder beloofde het kabinet enige verruimingen - mits de epidemiologie het toelaat. Maar dat wordt lastig dus, al klonken andere ministers wel een stuk positiever. Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) zei dat ze ‘optimistisch’ was dat hbo's en universiteiten weer deels fysiek les kunnen gaan geven, partijleider Sigrid Kaag meldde dat ze met de zomertijd op komst ‘heel snel’ van de avondklok af wil.

Jaap van Dissel directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM arriveert bij het Catshuis.

De modellen van Jaap van Dissel bepalen - zoals altijd - komende zondag in het Catshuis zo'n beetje de politieke speelruimte. En ruim zijn de marges niet, schetst een anonieme OMT’er alvast. ,,De situatie is gewoon zorgwekkend.”

Nog altijd liggen er ruim tweeduizend coronapatiënten in het ziekenhuis, de reproductiewaarde ligt boven de één. Maar er is meer dan alleen het virusgevaar, weten betrokkenen op het Binnenhof en daarbuiten. Mensen moeten de maatregelen ook na kunnen leven, er is flinke nevenschade, medisch en niet-medisch. De economie lijdt eronder. Dat alles telt nu zwaarder dan een jaar geleden.

Daarbij komt ook nog een relevante verschuiving in de nieuwe Tweede Kamer. Na de verkiezingen is het coronakritische Forum voor Democratie bijvoorbeeld flink gegroeid, van 2 naar 8 zetels. Maar ook avondklok-kritische partijen als D66 (23 zetels) en PVV (17 zetels) blijven groot.

Forum

Forum-Kamerlid Wybren van Haga denkt dat de groei van zijn partij voor het eigen verhaal ‘niets uitmaakt’. ,,We blijven hetzelfde zeggen. Maar we hebben nu wel meer zetels, dat laat zien dat meer mensen hun vrijheid terug willen, en in coronadebatten komen we wat eerder aan bod. En D66 is ook gegroeid, die partij is ook tegen de avondklok. Ik hoop dat ze zich na de verkiezingen ook vrijer voelen om daarvoor op te komen.”

Maar volgens D66-minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) maken de verkiezingen geen mega-verschil voor de kabinetskoers. ,,Er is een consistente lijn. De afgelopen periode hebben we veel debatten gehad, er is breed draagvlak bij heel veel partijen, dat verandert niet plotseling, denk ik.”

Minister Grapperhaus vreest ook niet voor gebrek aan steun in het parlement: ,,Een zeer zeer groot deel van de kiezers heeft gestemd op partijen die het virus serieus nemen. De PVV - ere wie ere toekomt - had vorig jaar maart al een totale lockdown gewenst, toen kon ik het woord avondklok niet eens spellen. Tuurlijk kun je per maatregel discussiëren, maar het draagvlak is groot: nog altijd negentig procent van de Kamerzetels gaat naar partijen die corona heel serieus nemen.”

Zondag komen betrokken bewindspersonen in het Catshuis samen, Van Dissel praat hen dan bij over de laatste stand van zaken. Dinsdag is er weer een persconferentie, woensdag een Tweede Kamerdebat. CDA-minister Wopke Hoekstra benadrukte ook dat draagvlak cruciaal is: ,,Mensen hebben er genoeg van, willen dolgraag door met hun leven. Maar we zijn met vaccineren en testen nog niet waar we willen zijn. Iedereen kijkt reikhalzend naar de uitgang, alleen die is er niet morgen.”

