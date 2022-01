Corona gaat niet meer weg, dus ‘we kunnen niet alleen naar de medische gevolgen blijven kijken’

video Jan Paternotte gaat fractie D66 leiden: ‘Enorm eervol’

Jan Paternotte (37) is gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van D66. Paternotte is Kamerlid sinds 2017 en voerde de afgelopen tijd de coronadebatten namens zijn partij. Voor hij naar Den Haag kwam, zat hij jarenlang in de gemeenteraad van Amsterdam.

11 januari