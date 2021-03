Corona raakt kabinet en formatie: na Keijzer ook Ollongren besmet, verkenning ligt stil

Het coronavirus heeft het Binnenhof bereikt. Na de besmetting van Mona Keijzer blijkt nu ook verkenner en minister Kajsa Ollongren geïnfecteerd. De coalitieverkenning komt met een schok tot stilstand, waarschijnlijk alle 17 partijleiders moeten zich de komende tijd laten testen. ,,Even bezien hoe we verder gaan.”

Ollongrens besmetting kwam aan het licht bij een preventieve test. Het hele kabinet moest gisteren zo’n coronatest doen na besmetting van staatssecretaris Mona Keijzer eerder deze week. De bewindspersonen hebben vrijdag samen vergaderd op het ministerie van Algemene Zaken, volgens de richtlijnen moesten ze op dag vijf na het contact met Keijzer een test doen.

Vanwege de positieve uitslag van Ollongren zijn de gesprekken met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag voor vandaag geannuleerd. De andere verkenner Annemarie Jorritsma meldt dat nu ‘bekeken’ wordt hoe de verkenning verder zal gaan: ,,We moeten onszelf in acht nemen, net als de lijsttrekkers die bij ons op bezoek zijn geweest. Die moeten vijf dagen na het contact testen. Ik ook.” Of de coalitieverkenning virtueel verder kan, moet worden bekeken. ,,Deels digitaal, dat zou kunnen”, zei de VVD-politica zojuist voor de ingang van de Stadhouderskamer op het Binnenhof.

Volgens Jorritsma zijn ‘zo‘n beetje alle andere ministers negatief’. ,,Dat is het malle bij dit virus. Terwijl Ollongren meer afstand heeft gehouden.” Premier Mark Rutte heeft inderdaad geen corona, meldt zijn woordvoerder. Gisteren was ‘de grote testdag’ na de infectie van Keijzer. Uit een rondvraag van deze nieuwssite blijkt dat de bewindspersonen Van Engelshoven, Slob, Bijleveld, Grapperhaus, Knops, Hoekstra, Van ‘t Wout, Kaag en Schouten ook negatief zijn.

De besmetting van Ollongren kan in potentie de complete Nederlandse politiek plagen: Ollongren en Jorritsma ontvingen de afgelopen week - op afstand, volgens RIVM-richtlijnen - de partijleiders van álle 17 Tweede Kamerfracties. Maandag kwamen de aanvoerders van grote partijen, dinsdag de leiders van kleinere fracties.

Ollongren was vanochtend nog in de Stadhouderskamer om met de verkenning verder te gaan. Maar toen kwam de uitslag binnen, dus kort na negen uur vertrok ze weer, met haar mondkapje op stapte ze in de dienstauto. Ze wilde de pers niet te woord staan.

Niet thuisblijven

Quarantaine voor de ministers en dus ook Ollongren was niet nodig, omdat de bewindslieden op afstand waren gebleven en dus geen hoogrisico-contact waren, volgens de formele RIVM-richtlijn. Ze vielen de afgelopen dagen onder ‘categorie drie’. Dan geldt het protocol ‘niet nauwe contacten’. Het advies is dan om afstand te houden van anderen, klachten in de gaten te houden en te laten testen na vijf dagen, ook als er geen klachten zijn. In afwachting van de uitslag hoef je ‘niet thuis te blijven’, aldus het RIVM. Op de vraag of de bewindspersonen en verkenners niet ‘het goede voorbeeld’ hadden moeten geven door preventief in quarantaine te gaan, zei Jorritsma ‘nee’: ,,Iedereen houdt zich aan de richtlijnen.”

Voor de verkenningen om tot een nieuw kabinet te komen, is het uitvallen van Ollongren een flinke domper. Alle fractieleiders in de Tweede Kamer, niet in de laatste plaats Rutte en Kaag, hebben aangedrongen op een korte formatieperiode, juist vanwege de coronacrisis. Ollongren en medeverkenner Annemarie Jorritsma hebben echter pas één ronde van gesprekken gehad.

Ze hebben alle 17 fractieleiders gesproken en zouden juist vandaag doorpraten met Rutte en Kaag om tot volgende stappen te komen. De verkenners hebben bovendien een strakke deadline: over vijf dagen zouden zij een rapport opleveren met suggesties voor het volgend kabinet.