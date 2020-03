Coronacrisis zorgt voor ‘heethoofderij’ in Europa

Hoekstra toont berouw na Europese kritiek: ‘We waren te weinig empathisch’

16:11 Minister van Financiën Wopke Hoekstra vindt dat hij vorige week te hard stelling heeft genomen in de discussie over een Europese aanpak van de coronacrisis. ,,We waren te weinig empathisch, zo eerlijk moeten we zijn’’, zei hij vanmiddag in het wekelijks gesprek met RTL Z.