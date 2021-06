Coronadebat in de Kamer: ‘gooi Nederland open, de IC's lopen leeg’

LIVESTREAMDe roep om snellere versoepelingen klinkt luider nu het coronavirus op zijn retour is. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de coronamaatregelen, de vaccinatieplannen en de kwestie-Sywert. De VVD suggereert dat de nieuwe versoepelingen eerder kunnen dan eind juni.

Vanaf zaterdag gaat het land meer van het lockdownslot: restaurants en cafés gaan open, net als bioscopen, concertzalen en theaters. De volgende versoepelingstap is voorzien voor dertig juni, maar er gaan stemmen op om deze naar voren te halen.

Eerder deze week zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) nog dat daar geen ruimte voor is, maar het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt hard, naar in totaal 1189 nu. RIVM-directeur Jaap van Dissel is dan ook opvallend optimistisch: ,,We zien een snelle daling in de ziekenhuizen, van ongeveer zeventig procent ten opzichte van de piek eind april.”

De VVD is blij dat het kabinet ‘niet vasthoudt aan het versoepelschema’, zei Tweede Kamerlid Aukje de Vries aan het begin van het debat: ,,Het is goed dat we flexibel zijn, dat we doen wat kan. En dat eind juni, of mogelijk eerder zelfs, twee versoepelstappen tegelijk gezet kunnen worden.” PVV-leider Geert Wilders heeft meer haast: ,,Het aantal gevaccineerden stijgt gigantisch, de IC's lopen leeg. Waarom heffen we niet nu vandaag alle maatregelen op, de afstandsregel, de mondkapjes? Gooi Nederland open. Laat mensen naar het EK kijken op een terras. Corona is niet voorbij, de coronacrisis wel.” Maar de VVD wil voorzichtig zijn: ,,We moeten eerst die vaccinatiegraad op een hoog niveau hebben”, zei De Vries. ,,Als versoepelen verantwoord kan, vind u mij aan uw zijde.”

Van Lienden

Veel fracties hebben nog vragen over de mega-mondkapjesdeal met Sywert van Lienden: ,,Een ondernemer mag een normale winst maken, maar je moet geen slaatje slaan uit een crisis”, zegt De Vries (VVD). ,,Het is verwerpelijk als je zegt zonder winstoogmerk te werken en dat wel doet. Wat is dan de status van het convenant waarin afgesproken werd zonder winstoogmerk te werken?”

Vaccinatiecampagne

Het aantal inentingen stijgt gestaag. Vandaag kunnen mensen uit geboortejaar 1982 een prikafspraak maken en passeert Nederland naar verwachting ook de tien miljoenste corona-vaccinatie. Voor begin september moet iedereen die dat wil volledig gevaccineerd kunnen zijn -ondanks (leverings)tegenvallers rond Janssen. Andere landen besluiten ook kinderen vanaf 12 jaar in te enten, Nederland wacht nog op op advies hierover van de Gezondheidsraad.

