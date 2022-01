Coronadebat: kritiek op coronapas en pleidooi voor nieuw ‘covidziekenhuis’

Toch zet ook regeringspartij ChristenUnie de aanval in op de voorwaarden die gepaard gaan met de versoepelingen. Zo is 3G (getest, gevaccineerd, genezen) van toepassing op het gros van alle heropeningen. Van de horeca tot cultuur, van sauna's en dierentuinen: bijna overal wordt die toegangspas nu gebruikt. Maar volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers moet er nagedacht worden over wanneer de toegangspas kan worden ‘losgelaten’. ,,In een endemische fase zijn niet alle maatregelen meer gepast. We moeten ook waken voor de vrijheid van mensen, oog hebben voor de proportionaliteit”, zei Segers. Ook de SP is kritisch: ,,We moeten er voor waken dat de coronatoegangspas niet semipermanent worden", zei Kamerlid Maarten Hijink.