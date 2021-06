Coronadebat: ‘Kunnen we niet alle vakantiegangers laten testen en prikken?’

LIVESTREAMDe Tweede Kamer debatteert op dit moment over de coronamaatregelen. Zaterdag gaat het land grotendeels van het lockdown-slot, maar sommige partijen vrezen dat het te snel gaat nu de deltavariant oprukt. ,,We moeten ons de komende tijd nog wel goed aan de 1,5 meterregel en de andere basisregels houden’’, vindt VVD-Kamerlid Aukje de Vries.

Het kabinet waagt vanaf zaterdag een flinke sprong naar het oude normaal: bijna alles kan dan weer, soms met toegangsbewijs (volledige vaccinatie of negatieve test). De mondkapjesplicht wordt ook bijna overal geschrapt, thuisbezoek- en groepsgrootterestricties vervallen, sportwedstrijden kunnen weer. Half augustus wordt bekeken of de 1,5 meterregel ook losgelaten kan worden.

,,We gaan in juli een nieuwe fase in, waarvan we allemaal hebben gedroomd’’, zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries. ,,Maar we moeten ons de komende tijd nog wel goed aan de 1,5 meterregel en de andere basisregels houden. De meeste jongeren doen dat, maar er zijn ook groepen die samenklonteren in het park en daarna gaan rellen met de politie.’’ De Vries wil dat iedereen ‘zich verantwoord blijft gedragen, ook in het buitenland’. ,,Ik roep vakantiegangers op zich te laten testen.’’

Deltavariant

De oprukkende deltavariant kan een vrije zomer bedreigen, vrezen deskundigen. Het RIVM verwacht dat de variant - die als eerste opdook in India - in de loop van deze zomer de meest voorkomende coronavariant in ons land zal zijn. Hoewel virologen niet denken dat de opkomst van deze mutant direct zal leiden tot meer ziekenhuisopnames en overlijdens, hameren ze er wel op dat het vaccineren in hoog tempo door moet gaan.

Quote De coronacri­sis is echt allang voorbij Geert Wilders (PVV) VVD’er De Vries wil graag dat alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar zich komende zomer vrijwillig kunnen laten vaccineren. Daarover zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) voorafgaand aan het debat dat dit ‘een onmisbare bijdrage’ vormt om het coronavirus te bedwingen in het najaar. ,,Vanuit epidemiologisch oogpunt zeg ik: sowieso doen. Want het scheelt zo’n 15 procent in de R-waarde van het virus.’’ PVV-leider Geert Wilders is tegen het inenten van kinderen: hij ziet liever dat meer allochtone volwassenen zich laten vaccineren.

Schiphol

VVD en D66 roepen het kabinet op om snel een teststraat op Schiphol te openen waar reizigers 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht kunnen. ,,Net als in het buitenland wordt de deltavariant ook in Nederland snel dominant, waarvan een deel afkomstig is van reizigers’’, zegt D66'er Jan Paternotte. ,,Kunnen we op luchthavens niet standaard vakantiegangers laten testen? En, wie nog niet geprikt is, ook direct vaccineren?’’, vraagt hij zich af. Het Kamerlid betwijfelt of binnenkomende reizigers goed worden gescreend.

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker is ook bezorgd over het najaar: ,,We willen geen herhaling. Wat is nu precies onze strategie de komende maanden? Gaan we voor zo min mogelijk besmettingen, of sturen we op ziekenhuisbezetting?” Bikker vraagt zich wel af of ‘het gepast en verstandig’ is om hier kinderen te vaccineren terwijl in andere landen veel volwassenen nog niet zijn gevaccineerd. ,,Het is een ethisch vraagstuk ook, omdat het niet gaat om de directe bescherming van kinderen zelf, maar de mensen om hen heen.”

Volledig scherm Tamara van Ark, demissionair minister voor Medische Zorg, en Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, in de Tweede Kamer. © ANP

FvD-leider Thierry Baudet hekelt de coronamaatregelen en noemt de nieuwste app een symptoom van ‘beginnende slavernij’. ,,Van complete controle, van het verdwijnen van alle vrijheid. Het is het eindspel van een perfide elite die onder het mom van een pandemie de Chinese mass-surveillance wil kopiëren”, herhaalt de Forum-aanvoerder zijn - ongefundeerde - theorie over een vooropgezet complot (‘the great reset’) van de wereldelite: ,,Dit gaat louter om gehoorzaamheidstraining.”

Voor PVV’er Wilders is het niet langer nodig om coronamaatregelen overeind te houden. ,,De coronacrisis is echt allang voorbij’’, vindt hij. ,,De ziekenhuizen lopen leeg en het aantal besmettelijken keldert fors. Vaccins voorkomen ziekenhuisopnames, óók bij de deltavariant. Er is geen enkele rechtvaardiging meer voor welke maatregel dan ook. Dus kappen met dat 1,5 meterdictaat, en wel meteen.’’



Bekijk hier onze video’s:

Volledig scherm Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start symbolisch een update van de CoronaCheck app. De update maakt het mogelijk om een vaccinatiebewijs op te halen. © ANP