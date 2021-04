Coronadebat: slikt de Tweede Kamer het nieuwste stappenplan?

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag met het kabinet over de coronamaatregelen. Partijen willen uitleg over het vaccinatietempo en de -strategie en het nieuwe stappenplan. Ook moeten fracties samen besluiten hoe de nieuwe zorgbonus verdeeld wordt. Volg het debat live in dit artikel.

Oppositiepartijen PVV en PvdA vinden dat vaccins die niet weggeprikt kunnen worden naar kwetsbare groepen moeten gaan en niet naar personeel van de GGD's. PvdA-leider Lilianne Ploumen wil het kabinet daar per motie toe opdragen. Zij snapt er niets van dat huisartsen in Limburg zijn teruggefloten, nadat zij de richtlijn hadden overtreden om overgebleven vaccins die bestemd zijn voor 60-plussers aan zorgpersoneel en GGD-medewerkers te geven.

Ook PVV-leider Geert Wilders vindt het raar dat spillage terechtkomt bij ‘gezonde medewerkers van onder de 50' en niet bij kwetsbare groepen. ,,Waarom mogen huisartsen niet zelf bepalen of zij kwetsbare mensen inenten?”, vraagt hij zich af. VVD-woordvoerder Sophie Hermans snapt dat haar collega's die vraag opwerpen, maar zij heeft begrepen dat personeel in ziekenhuizen voorrang krijgt. Dat is volgens haar goed voorstelbaar, gezien de druk op de gezondheidszorg. Tegelijkertijd is zij ook kritisch: ,,Het kabinet blonk niet uit in goede communicatie", aldus Hermans.

Terrassen

Eerder deze week presenteerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en premier Mark Rutte een ‘openingsplan’ om in zes stappen naar een ‘vrije zomer’ te komen. De eerste stap is pas op zijn vroegst 28 april mogelijk, eerst wil het kabinet de ‘piek’ van de derde golf gepasseerd hebben. Het ziet ernaar uit dat de top van deze golf komende week of de week erna bereikt wordt, denken modellenmakers van het RIVM.

Volgens Hermans is het ‘goed dat we al volgende week kijken of er ruimte is’ voor versoepelingen. Wilders heeft meer haast: hij stelt dat terrassen al eerder gereguleerd open kunnen, nu een aantal burgemeesters, ziekenhuizen en artsen daarop aandringen. De VVD acht die stap nu echter ‘niet veilig en niet verstandig’: ,,Het lijkt logisch, maar leidt hoe dan ook tot extra verkeer. Dat betekent ruimte voor het virus. En die ruimte hebben we niet", aldus Hermans.

De Kamer maakt zich verder zorgen dat het vaccinatietempo in de knel komt, nu mensen onder de zestig voorlopig geen prik met het AstraZeneca-vaccin krijgen. Een nieuwe domper met het Janssen-vaccin ligt bovendien op de loer. Die 79.000 eerste geleverde doses van dat vaccin blijven voorlopig in de koeling liggen na meldingen van een mogelijke zeldzame en ernstige bijwerking rond bloedstolsels. Het Janssen-vaccin was eerst bestemd voor ziekenhuispersoneel (35.000) en 35.000 mensen in GGZ-klinieken.

Volgens de PVV heeft het kabinet veel steken laten vallen in het vaccinatiebeleid. Volgens Wilders kwamen de inentingen niet alleen te laat op gang, maar zijn bij de start ook de verkeerde mensen ingeënt. ,,Bij ons gaat alles mis wat maar mis kon gaan.”

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte en demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) in een eerder debat met de Kamer. © ANP