Coronanoodwet aangepast: geen controle in woningen

De bekritiseerde coronanoodwet blijkt flink te zijn aangepast. Het kabinet heeft de wet naar de Tweede Kamer gestuurd, maar handhaving in woningen van burgers is eruit gesloopt.

De wet kwam onder vuur te liggen, omdat het de politie mogelijk zou maken ook in huizen te controleren of er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Dat is geschrapt. Alleen als iemand gastouder is, mag dat. ,,Vanwege het fundamentele belang van het huisrecht zoals verankerd in onder meer artikel 10 van de Grondwet 19 en de beperkte maatschappelijke behoefte om dit recht in het belang van de bestrijding van de epidemie te beperken, heeft de regering ervoor gekozen om woningen van de reikwijdte van de voorgestelde maatregelen uit te zonderen’’, staat er officieel.

De aanpassingen volgden op koortsachtig overleg achter de schermen tussen coalitiepartijen. Hierdoor is, zeggen Haagse bronnen, een ‘uitgeklede’ wet overgebleven.

De corona-app is namelijk ook geen onderdeel meer van de wet. Het kabinet wil wel dat die app, een uitdrukkelijk vrijwillige overigens, er komt. Maar om deze via de noodwet te regelen, wekte toch de verkeerde indruk, zeggen ingewijden. Daar komt nu een aparte wet voor.

Verzoek

Het kabinet heeft de wet overigens opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. Dat vroeg om de noodwet, of officieel: tijdelijke wet, omdat nu alle coronamaatregelen nog per noodverordening zijn geregeld. De minister legt die met de burgemeesters op. Pas achteraf kan de Tweede Kamer of een gemeenteraad kritiek leveren. Nu de coronapandemie langer duurt dan verwacht, wil de Kamer dat de maatregelen beter wettelijk verankerd worden. Dan kan ook iedere keer vóórdat deze in gaat, gestemd worden of dat wel nodig is. Dat principe blijft overeind in de aangepaste wet, met uitzonderingen voor als er bij acute uitbraak moet worden ingegrepen.

De duur van de wet gaat in principe zes maanden zijn, zo wil het kabinet. De vraag is wel of de Tweede Kamer daarmee instemt, sommige partijen vinden dit te lang.

1,5 meter

In de wet is niet vastgelegd dat de afstand tussen mensen buiten hun woning 1,5 meter moet zijn. Er staat alleen te lezen dat er een ‘veilige afstand’ in acht moet worden gehouden. Die kan per keer dat de noodwet in werking treedt, worden bepaald. Dat doet het kabinet omdat het sneller aan te passen is dan een wet. De Tweede Kamer kan de regering dan dus wel terugfluiten als het daar niet mee eens is. In de wet staat dat de afstand die gaat gelden in samenspraak met het RIVM wordt vastgesteld. Dat kan minder dan 1,5 meter worden, maar ook meer. ,,Niet uit te sluiten valt dat een zeer gunstig of juist zeer ongunstig verloop van de verspreiding van de epidemie reden vormt om een andere veilige afstand vast te stellen.”

,,Er is flink wat aan verspijkerd,’’ zei een ingewijde eerder. ,,De eerste versie deugde van geen kant, dus het is goed dat er nu veel is aangepast, want we hebben ook heel veel kritiek over onszelf afgeroepen. Het origineel was gewoon een gedrocht.”

Nu het wetsvoorstel is gepresenteerd, is het woord aan de Tweede en Eerste Kamer.

