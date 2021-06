CPB: Schade aan economie door corona is beperkt

De schade aan de economie door de coronacrisis blijft beperkt. Dat verwacht het Centraal Planbureau (CPB) in de nieuwste raming. De economie groeit in 2021 en 2022 alweer met ruim drie procent per jaar, is de prognose.

Het groeitempo van de Nederlandse economie ligt hoger dan eerder verwacht: de economen van het CPB kwamen in maart nog uit op een groei van 2,2 procent groei, nu is dat bijgesteld naar 3,2 procent. ,,De Nederlandse economie staat er ondanks de coronapandemie relatief goed voor”, zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. ,,Het steunbeleid heeft goed gewerkt om de effecten op arbeidsmarkt en productie te dempen en grote permanente schade te voorkomen.”

De raming van het CPB is een belangrijke leidraad voor politiek Den Haag: dat moet immers beleid maken met de verwachtingen voor de ontwikkeling van de economie.

De vrees voor oplopende werkloosheid is verdampt. Sterker, het CPB gaat zelfs uit van een daling van de werkloosheid in 2021. Wel loopt de werkloosheid volgend jaar nog op naar 4,1 procent van de beroepsbevolking, maar dat is het gemiddelde niveau van de werkloosheid in de jaren voor de crisis.

De economische groei kan zelfs nog hoger uitvallen, denkt het CPB. Vooral wanneer consumenten hun spaargeld gaan uitgeven neemt het herstel sterker toe. Opvallend genoeg noemt het CPB het ‘nut’ van het herstelfonds van ruim 700 miljard dat de EU opzette voor de tijd na corona ‘beperkt’. Volgens de planning wordt het grootste deel van de pakketten uitgegeven in 2022 en 2023, Nederland heeft zelfs nog geen plan gemaakt voor de besteding van de 6 miljard die wij te besteden hebben.

In politiek Den Haag wordt daarnaast druk gesproken over een eigen ‘herstelplan’. Economen zette daar al vraagtekens bij: het zou niet nodig zijn. Ook het CPB bepleit dat: ,,Uitgaande van de huidige vooruitzichten voor 2022 is er geen noodzaak van extra vraagstimulering op korte termijn.”

Lonen

Tegelijk stelt het CPB ook vast dat loonstijgingen in nieuwe cao’s er niet echt in zitten, omdat sommige bedrijven, vooral in de dienstensector die bij ons groot is, nog een ‘zwakke financiële positie’ kennen. Dit blijft naar verwachting zo tot 2022 aan. De cao-loonstijging valt terug van 2,8 procent in 2020 naar 1,7 procent in 2021 en 1,8 procent in 2022. De slotsom is deze: de loonstijging blijft in 2021 daardoor achter bij de prijsstijging. Als het kabinet niets bijstelt, daalt de koopkracht volgend jaar met 0,3 procent.

Schuld

Volgens het CPB piekt het overheidstekort dit jaar met met bijna 6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Door het aflopen van steunmaatregelen en de groei van belastinginkomsten neemt het tekort alweer af tot 1,5 procent van het bbp in 2022.

Herstel

Vorige week al kwam ook De Nederlandsche Bank (DNB) met gunstige berichten over het herstel van de economie. Volgens de DNB herstelt de economie zich sneller dan gedacht: Het bruto binnenlands product (bbp) groeit naar verwachting dit jaar met 3 procent en in 2022 zelfs met 3,7 procent. Die groei gaat ook nog eens sneller dan in veel andere Europese landen, zoals in Duitsland en Frankrijk.

Daarnaast is er van ontslagen of grootschalige werkloosheid geen sprake: de werkloosheid nam volgens het CBS af, nog zo'n 309.000 mensen waren in mei werkloos, minder nog dan een maand eerder. De werkloosheid is daarmee bijna op het niveau van voor corona.

De overheidsschuld blijft in de prognoses van de DNB ook binnen de perken. De staatsschuld piekt volgens de voorspelling op 56,4 procent van het bbp, om daarna te dalen tot 52,2 procent in 2023. Dat is allemaal nog onder de 60 procent die Europese regels dicteren.

De Nederlandsche Bank (DNB) adviseerde al een voet op de rem te houden als het gaat om nieuwe overheidsuitgaven. Ook de directeur van het CPB, Pieter Hasekamp, zei eerder al dat er voor het jaar 2022 geen ‘pretbegroting’ zou moeten komen.