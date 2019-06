CPB: Werkloosheid omhoog, koopkracht valt tegen

Het werkloosheidscijfer kwam in april nog uit op 3,3 procent, maar loopt volgend jaar op naar 3,8 procent. Volgens het CPB groeit de werkgelegenheid minder hard en zijn minder mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Koopkracht

De koopkracht komt dit jaar lager uit dan het CPB eerder nog verwachtte. In maart gingen de rekenmeesters nog uit van een koopkrachtstijging van 1,6 procent in 2019, inmiddels is dat cijfer bijgesteld naar 1,2 procent. Oorzaak is vooral dat de stijging van de lonen (2,5 procent gemiddeld) gelijke tred houdt met de stijging van de prijzen, waardoor er netto niet meer te besteden is.

Dat er in 2019 toch een koopkrachtplus is komt volgens het CPB omdat directe belastingen zijn verlaagd en toeslagen zijn verhoogd. Volgend jaar is de inflatie lager en dragen de hogere salarissen wel bij aan een hogere koopkracht, die dan voor doorsnee Nederlanders met 1,4 procent stijgt.

De overheid blijft intussen overschotten houden, al neemt de omvang wel af. Dat komt omdat de economie afkoelt, terwijl het kabinet de uitgaven verhoogt. Het begrotingsoverschot is naar verwachting 1,3% bbp in 2019 en 0,6% in 2020, tegen 1,5% in 2018.

Gure wind

De Nederlandse economie groeit in 2019 en 2020 minder hard door ‘gure wind’ uit het buitenland, schrijft het Planbureau in de juniraming. De groei van de economie bedroeg vorig jaar nog 2,7 procent. Dit en komend jaar wordt een groeicijfer van respectievelijk 1,7 en 1,5 procent verwacht.

De tegenwind hangt samen met het Amerikaanse handelsbeleid. Het beleid van president Donald Trump zorgt volgens het CPB voor omvangrijke onzekerheid die het vertrouwen van bedrijven en consumenten aantast. De export vanuit Nederland loopt daardoor terug, met als gevolg dat bedrijven minder investeren.