Crisisberaad Forum voor Democratie, druk op Thierry Baudet neemt toe

Bij Forum voor Democratie blijft het onrustig na de publicaties in Het Parool afgelopen zaterdag over antisemitische, homofobe en racistische uitlatingen door jongeren van de partij. Nadat gisteren tal van partijprominenten afstand namen van partijleider Thierry Baudet en eisten dat schoon schip werd gemaakt, is vandaag achter de schermen volop overlegd.



Vanavond is er een ingelast partijberaad op een tot nu toe geheim gehouden locatie. Dit beraad is afgedwongen door de critici, onder wie ook Theo Hiddema, Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek. Volgens anonieme bronnen wil de top vijf van de partij, minus Thierry Baudet, dat er veel harder wordt opgetreden tegen de JFvD.



Maar Baudet en Freek Jansen, voorzitter van de jongerenafdeling, ‘hebben hun lot aan elkaar verbonden’ en ‘weigeren toe te geven’, aldus een van de anonieme bronnen. ,,Freeks positie is onhoudbaar en de partij zou wel eens beter af kunnen zijn zonder Thierry als partijleider.”



Volgens geruchten speelt Theo Hiddema, de nummer twee van de partij, met het idee om zijn lidmaatschap op te geven, maar ondanks aandringen door verschillende media onthoudt hij zich van commentaar.