Crisissfeer rond positie Bijleveld: waarom blijft ze terwijl Kaag gaat? ‘Dat oogt gek’

‘Andere afweging’

Bijleveld zei dat ze ‘een andere afweging’ maakte, maar dat leidt nu tot enige onrust. Een CDA-ingewijde meldt dat Bijleveld weinig anders lijkt te kunnen dan de Kaag-route nemen: ,,Ik vind dat spijtig, want het lost de problemen niet op. Maar omdat Kaag weg is, oogt het gek als Bijleveld blijft.”

Diverse CDA-bewindspersonen arriveerden vanochtend later bij de wekelijkse ministerraad, sommigen vertrokken weer via een zijdeur. Dat duidt erop dat er crisisoverleg gaande is, al kunnen partijwoordvoerders daarover niks kwijt. Bijleveld zelf was ook niet bij het ministerie van Algemene Zaken voor het wekelijkse kabinetsoverleg, partijleider Wopke Hoekstra kwam kort en vertrok weer via een andere uitgang. Ook vicepremier Hugo de Jonge was enige tijd niet aanwezig bij het kabinetsberaad.