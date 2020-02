Cruiseschepen mijden Nederland als de pest

De Inspectie SZW houdt voet bij stuk. ,,Wij doen gewoon ons werk en kritiek op de handhaving horen we ook vanuit andere sectoren”, zegt een woordvoerder. ,,Maar we kijken overal of mensen hier mogen werken, of ze niet onderbetaald worden en of ze niet te lang werken. Of het nou om een cruiseschip gaat of de bakker om de hoek. Want iedereen moet zich aan de wet- en regelgeving houden. Zo simpel is het.”



Minister Koolmees (Sociale Zaken) schreef afgelopen najaar in een Kamerbrief dat inmiddels een regeling geldt waardoor personeel van buiten de EU voor korte tijd kan worden ingezet voor werkzaamheden aan boord van cruiseschepen in een dok. Hij belooft deze oplossing, in samenspraak met de sociale partners, onder de aandacht te brengen bij opdrachtgevers.



Volgens VVD‘er Dijkstra hoeven we echt niet het braafste jongetje van de klas te zijn. ,,Wij moeten zo nodig principieel handelen, maar staan nu met lege handen. En de minister laat het aan de sociale partners over hoe het nu verder moet. Maar die komen er samen niet uit. Het gevolg: onze economie draait als een tierelier, maar onze droogdokken staan leeg.”



Half maart doet de rechter uitspraak over de boete voor de reder van de Oasis of the Seas.