CU reageert op D66-voorstel voltooid leven: ‘Buitengewoon pijnlijk’

Dat zegt partijleider Gert-Jan Segers in een reactie op het interview dat Dijkstra aan deze site gaf. Dijkstra wil met de wet mogelijk maken dat mensen van ouder dan 75 die vinden dat hun leven af is een eind aan hun leven kunnen maken. Coalitiepartners CDA en ChristenUnie zien niets in dat plan, maar bij de formatie in 2017 werd afgesproken dat het Kamerleden vrij staat een initiatiefwet in te dienen. Ook in de Tweede Kamer lijkt een meerderheid niet direct in zicht.