D66 betaalt schadevergoeding aan oud-medewerkster en rectificeert: tóch grensoverschrijdend gedrag

Hiermee doelt de partij op een zaak uit 2015 en 2016 tussen oud-partijprominent Frans van Drimmelen en een oud-medewerkster van D66, die destijds directeur was van het landelijk partijbureau. In de verklaring staat te lezen: ‘Door de rapportage en het persbericht van D66 daaropvolgend is publiekelijk de indruk gewekt dat uit het onderzoek door bureau Bing zou zijn gebleken dat geen sprake zou zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. Dat is onjuist. Uit de vertrouwelijke bijlage bij de rapportage is ons gebleken dat wel sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag.’

Rectificatie

Het bestuur van D66 rectificeert dit vandaag, op de dag waarop ook de D66-ledenraadpleging plaatsvindt naar aanleiding van de affaire Van Drimmelen. De partij zegt met het slachtoffer overeenstemming te hebben bereikt over ‘financiële compensatie’.

Het gaat volgens de partij om ‘de door haar gedane juridische uitgaven en een redelijke en billijke tegemoetkoming in de immateriële schade die bij haar is ontstaan’. Om hoeveel geld het gaat wordt niet bekend gemaakt.

D66 zegt in de verklaring ‘na intensief en constructief overleg’ overeenstemming te hebben bereikt met de oud-medewerkster over financiële compensatie. De oud-medewerkster zal volgens D66 ‘een belangrijk deel hiervan doneren aan een stichting die zich inzet voor vrouwenrechten’. ,,Tegelijkertijd is met haar huidige werkgever overeenstemming bereikt over gedeeltelijke compensatie voor aldaar opgetreden kosten in verband met deze kwestie’’, aldus D66.

Na de onlangs beroerd verlopen persconferentie eisten ruim zevenhonderd kritische leden extra uitleg. Zondag zijn urenlange sessies geweest achter gesloten deuren. Na dit stoom afblazen volgde vanaf 15.30 uur een openbaar deel, waarbij de media welkom waren. De D66-voorvrouw plaatst in haar speech kanttekeningen bij hoe mensen zich gedragen. ,,Wat mij vaak is opgevallen - zeker na mijn terugkeer naar Nederland - is dat wij onszelf onvoldoende de spiegel voorhouden. We kijken te vaak weg in onze maatschappij, in Nederland.’’

De bekritiseerde partijvoorzitter Victor Everhardt - van wie een enkeling in de partij liever zag dat hij zijn biezen pakt - sprak met vertrouwen over de toekomst. ,,Dit durven wij, dit doen wij’’, aldus Everhardt.

Ook oud-politica Mariëtte Hamer was te gast. De voormalige PvdA-fractievoorzitter en SER-voorzitter is sinds een maand onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Zij zei dat het probleem van grensoverschrijdend gedrag groter is dan alleen D66 en dat we met zijn allen in ‘een grote zoektocht’ zijn beland. ,,Seksueel geweld is een groot maatschappelijk probleem dat overal voorkomt. Het is dus niet iets exclusiefs dat nu veel in politiek of media gebeurt.’’