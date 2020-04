D66: Coronahandhaver moet ook modern huishouden erkennen

Minister: Tijd van volle treinen is voorbij, voorrang vitale beroepen lonkt

26 april Het is in de 1,5 metersamenleving geen optie meer om treinen of bussen tot de nok toe te vullen met mensen. Sterker nog: het kabinet overweegt serieus om in het openbaar vervoer de komende tijd voorrang te geven aan mensen met vitale beroepen.