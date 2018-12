D66 draait: hersteloperatie na vrouwenbesnijdenis hoeft toch niet te worden vergoed

Ook op de website van D66 staat nog altijd dat ‘de D66-fractie wil dat met directe ingang de hersteloperatie wél uit het basispakket vergoed wordt’. Maar diezelfde fractie stemde tegen een motie van die strekking van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. De volledige oppositie stemde vóór, alle regeringspartijen stemden tegen.

Het is een onderwerp waar D66 zich al jaren voor inzet. In 2014 vroeg de partij al aan toenmalig zorgminister Edith Schippers de operaties te vergoeden. Dat wilde de VVD-bewindsvrouw, maar niet voordat zij advies had gekregen van een groep plastisch chirurgen en gynaecologen over dit onderwerp. Die hebben na vier jaar studie een stuk ingeleverd waar niks in staat over vergoedingen van de ingreep. ,,Onbegrijpelijk’’, zei Sjoerdsma in oktober nog in deze krant. ,,Ik wil niet langer wachten.’’

Basispakket

Sjoerdsma zelf is onbereikbaar voor uitleg. Volgens de fractie is zijn portefeuille emancipatie overgenomen door collega-Kamerlid Vera Bergkamp. Een ander Kamerlid, Rens Raemakers, die zorg doet en samen met Sjoerdsma opriep tot een vergoeding van de ingreep uit het basispakket, pleit nu voor meer klinisch onderzoek naar de herstelingrepen.

Volgens Raemakers is er sprake van ‘een nieuw feit’. ,,De minister heeft in het begrotingsdebat gezegd dat er twijfels zijn over de effectiviteit van deze operaties.’’ De vraag of de operatie effectief is, werd echter ook al opgeworpen in de studie van de artsen, die in mei 2018 verscheen. Dat was toen geen reden voor D66 om van standpunt te veranderen.

Eenvoudig

Volgens PvdA’er Ploumen, indiener van de motie, blijkt uit Frans onderzoek dat het wel degelijk een effectieve manier is om de pijn waaraan veel besneden vrouwen lijden, te bestrijden. ,,Die klachten zijn eenvoudig op te lossen, waarom reserveren ze niet gewoon geld om het in 2019 te kunnen vergoeden?’’