D66 en CDA: ‘Leg vast wanneer een cyberoorlog een cyberoorlog is’

D66 en CDA roepen minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vandaag in een Kamerdebat op om daarvoor te pleiten bij de Verenigde Naties. Ook moeten er rechtsregels voor digitale oorlog komen.



De regels voor reguliere oorlogsvoering – met militairen en wapens – zijn sinds 1949 vastgelegd in de Geneefse conventies. In dat pakket verdragen werd onder andere vastgelegd hoe burgers worden beschermd in oorlogstijd en hoe krijgsgevangenen behandeld dienen te worden. Alle landen ter wereld hebben beloofd zich aan die regels te houden. Maar het cyberdomein is nog het Wilde Westen.



Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven moet dat snel veranderen. ,,Is het platleggen van een ziekenhuis of een treinstation een digitale aanval of zitten we dan in een cyberoorlog?’’ CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot vreest willekeur. ,,Nu bestaat het risico dat ieder land hier een eigen draai aan geeft.’’ Zij wil dat het oorlogsrecht vertaald moet worden naar het digitale domein.