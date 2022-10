D66 en CU willen koning niet in Qatar zien: ‘Stuur Hoekstra en mensenrechtenambassadeur’

D66 en ChristenUnie willen niet dat de koning afreist naar het WK voetbal in Qatar. In plaats daarvan moet minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken gaan, met in zijn kielzog de Nederlandse mensenrechtenambassadeur.

Gisteren hield Rutte de mogelijkheid nadrukkelijk open: ‘Ook de koning kan naar het WK van Qatar’. Dat willen D66 en ChristenUnie voorkomen.



Met een volgens deze partijen ‘zakelijke en sobere’ delegatie moet Nederland Qatar ‘aanspreken’ op de mensenrechtensituatie en pleiten voor een ‘ruim compensatiefonds’ voor arbeidsmigranten. D66 en ChristenUnie gaan daarvoor later vandaag een motie indienen in het mensenrechtendebat.

Nederland heeft meerdere ambassadeurs die niet in een land werken, maar op een bepaald thema. De huidige mensenrechtenambassadeur is Bahia Tahzib-Lie. Zij kent Qatar heel goed; van 2016 tot 2019 was zij daar ambassadeur. Minister Hoekstra wilde tijdens het debat niet ingaan op de invulling van de delegatie, dat volgt volgens hem ‘op een later moment’.

Boycot

De Tweede Kamer riep het kabinet al in februari 2021 op tot een diplomatieke boycot van het WK in Qatar. Bij de bouw van stadions kwamen door erbarmelijke werkomstandigheden veel arbeidsmigranten om te leven. Het kabinet besloot gisteren van die aangenomen motie af te wijken, omdat Qatar het afgelopen jaar een belangrijke partner was bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan en voor de export van lng, vloeibaar gas.

Een Kamermeerderheid vindt dat besluit ‘onbegrijpelijk’ en ‘zeer teleurstellend’. ,,Hebben we dan niks geleerd van de Olympische Spelen in Sotsji?”, wilde D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma weten. Toen werd het koningspaar vrolijk proostend gefotografeerd met de Russische president Vladimir Poetin, kort voor de Russische annexatie van de Krim. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder vroeg minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken om het besluit te heroverwegen.

Show must go on

,,Als kabinet dan gaat, maak er dan een sobere delegatie van waar alleen de minister van Buitenlandse Zaken en de mensenrechtenambassadeur in zit”, stelde Sjoerdsma. Ceder sloot zich daarbij aan: ,,Voor ons is het niet: the show must go on. Als regering voet bij stuk houdt, dan moet er een sobere delegatie gaan.”

Ook de VVD, die nooit voorstander was van een boycot, vindt dat de minister dan ‘niet alleen voetbalwedstrijden moet bezoeken’, maar ook ‘actief het gesprek aan moet gaan’. Linkse oppositiepartijen blijven bij het standpunt dat het kabinet het WK in Qatar moet boycotten. ,,Je legitimeert zo een heel grove schending van mensenrechten", vindt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. Volgens SP’er Jasper van Dijk is het ‘een farce’ als het kabinet ‘in een skybox gaat zitten'.

