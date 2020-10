D66 en PvdA: spreid verkiezingen over meerdere dagen

Burgemees­ters willen mondkapjes­plicht: ‘Dat is helderder’

5 oktober Burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen af van het dringende advies om mondkapjes te dragen. Volgens hen schept dit advies onduidelijkheid en bovendien hebben zij zo geen handvatten om te kunnen handhaven. ,,Een plicht is helderder”, aldus burgemeester René Verhulst van Ede voorafgaand aan de bijeenkomst in het provinciehuis van Utrecht.