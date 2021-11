D66 en Volt: ‘Forum mag niet wegkomen met standje van Kamervoorzitter’

‘Wij trekken hier een streep’, schrijven D66-Kamerlid Sjoerdsma en Nilüfer Gündoğan van Volt in een brief aan Bergkamp. ‘Wie bedreigingen uit in de plenaire zaal kan niet wegkomen met louter een vermanend woord van de voorzitter en terechte én te prijzen tegenreacties van andere Kamerleden. De urgente vraag die nu voorligt: hoe gaan we om met bedreigingen in het hart van onze democratie?’ Sjoerdsma en Gündoğan willen hierover zo snel mogelijk om tafel met Bergkamp en het bestuur van de Kamer.

Bergkamp (D66) bracht gisteren - uren na het incident met Van Houwelingen - een statement naar buiten waarin zij aangaf zijn uitspraken ‘ontoelaatbaar’ te vinden. Van Houwelingen zei tegen Sjoerdsma: ,,Uw tijd komt nog wel.’’ Bergkamp wil met de fractievoorzitters van alle partijen ‘in gesprek over hoe we met elkaar omgaan’. Dat gesprek vindt hoogstwaarschijnlijk pas ná het kerstreces plaats, over ongeveer twee maanden. D66 en Volt vinden dat te lang duren.

Tweede Wereldoorlog

Sjoerdsma gaf aan zich bedreigd te voelen en vroeg Van Houwelingen zijn woorden in te trekken. De FvD’er deed dat niet. Na een korte schorsing zei Van Houwelingen nog dat Sjoerdsma het ‘niet persoonlijk’ moest opvatten, omdat wat hem betreft hij ‘een van de velen is die in aanmerking komen’ voor berechting bij een coronatribunaal.

Vandaag laat Van Houwelingen weten dat hij niets begrijpt van de ‘verbijsterende woede’ over zijn uitlatingen. ‘Het is een klassiek voorbeeld van demonisering en framing’, schrijft hij in een statement. ‘Echt een perfecte case study van hoe media en partijkartel samenspannen om het inhoudelijk debat te smoren en de meest kleine dingetjes op te blazen tot immense proporties puur en alleen om FvD steeds maar weer weg te zetten, zwart te maken en aan te vallen’. PVV-leider Geert Wilders valt hem bij en zegt geen behoefte te hebben aan een ‘censuurgesprek’ met Kamervoorzitter Bergkamp.

Woord ontnemen of wegsturen

D66-leider Sigrid Kaag vindt dat er ‘te weinig tegengeluid is’ in de Kamer tegen Forum. ,,In een debat mag het er van mij best fel aan toegaan’’, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. ,,Maar dreigementen horen hier niet en Forum gaat hier over de grens.’’ Kees van der Staaij, die al 23 jaar SGP-Kamerlid is, ziet dat het debat in de Kamer de laatste jaren ‘harder en ruwer is geworden’. Hij vindt het belangrijk dat de Kamervoorzitter als ‘scheidsrechter optreedt’ bij incidenten.

Zo kan de Kamervoorzitter ervoor kiezen een Kamerlid het woord te ontnemen of uit de zaal te zetten. In het vorig jaar aangepaste reglement van orde van de Kamer zijn de regels daarvoor aangescherpt. ,,Het is goed om discussie over te voeren over de vraag wanneer de voorzitter moet ingrijpen’’, vindt Van der Staaij.

