D66’er Rob Jetten wil ongediscrimineerd bloed doneren

,,We zijn een heel tolerant land, maar emancipatie is nooit af,’’ zegt D66-fractieleider Rob Jetten. Vandaag betoogt hij in deze krant dat Nederland andere regels moet introduceren bij donorbloed. ,,Anno 2019 moet je niet discrimineren op geaardheid. Als ik op weg naar de universiteit in Nijmegen langs dat grote gebouw van bloedbank Sanquin fietste, stond op de gevel de vraag: ‘Wil je bloed doneren?’’’



Jetten weet dat in Nederland de regels heel streng zijn en had geen zin de discussie aan te gaan bij Sanquin. ,,Vrienden van mij deden dat wel, die gingen langs om dat formulier te halen en gingen in debat. Maar iemand die daar aan de balie staat, kan er ook niets aan doen.’’



Internationaal is Nederland erg behoudend, stelt Jetten. ,,In landen als Engeland, Spanje en Polen wordt alleen gevraagd naar risicogedrag en niet naar geaardheid.’’ Terwijl Jetten al jarenlang een monogame relatie heeft. ,,Het is een maatregel puur gericht op mannen die seks hebben met mannen.’’