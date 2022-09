D66'er Sjoerdsma in rechtbank: ‘Met dood bedreigd na tribunalen-uitspraak Van Houwelingen (FvD)’

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) is vorig jaar november overladen met doodsbedreigingen nadat Pepijn van Houwelingen (FvD) in de Tweede Kamer dreigde dat er voor hem tribunalen zouden komen. Dat stelt Sjoerdsma vandaag in een verklaring in de rechtbank. Daar dient een zaak tegen een man die Sjoerdsma dreigde met ophanging. ,,Voor mij is duidelijk door wie verdachte zich heeft laten inspireren.”

In de Tweede Kamer liep een discussie tussen Sjoerdsma en Van Houwelingen vorig jaar uit de hand. ,,Uw tijd komt nog wel! Er komen tribunalen!’’ dreigde Van Houwelingen in het debat. Daarmee ging de FvD’er wat Kamervoorzitter Vera Bergkamp betrof ‘over de schreef’. ,,Bedreigingen en intimidaties zijn in welke vorm dan ook, uit den boze’’, aldus Bergkamp. ,,In de plenaire zaal vind ik het ontoelaatbaar. Hier moeten we een grens trekken.”

Sjoerdsma gaf aan zich bedreigd te voelen en vroeg Van Houwelingen zijn woorden in te trekken. De FvD’er deed dat niet. In datzelfde weekend moest de D66'er meermaals aangifte doen vanwege doodsbedreigingen. ,,Iets wat ik als Kamerlid negen jaar daarvoor nooit heb hoeven doen”, verklaart Sjoerdsma vandaag aan de rechter. Het gaat om de tweede rechtszaak vanwege een doodsbedreiging in een maand tijd. ,,En er zullen nog meer volgen”, vreest hij.

Saddam Hoessein

De man die voor de rechter staat benaderde het Kamerlid via sociale media. ,,Op mijn persoonlijke Instagram-account meldde hij onder een verjaardagsfoto dat hij hoopte dat ‘ze zoals bij Saddam Hoessein’ in plaats van een touw, dit een keer een riem gaan gebruiken’’, aldus Sjoerdsma. Hij kan deze en andere bedreigingen niet langer negeren, omdat volgens hem de inlichtingendienst AIVD waarschuwt voor het toenemende risico op extreemrechts geweld. ‘Ik trek deze streep ook voor mijn familie en vrienden. Het is onverteerbaar dat zij zorgen hebben over het welzijn van mijn gezin en mijzelf vanwege mijn werk.’

Ook D66-leider Sigrid Kaag stelde Forum voor Democratie eerder al medeverantwoordelijk voor de bedreigingen aan haar adres. Volgens Kaag ‘jaagt’ FvD die ‘aan’. ,,Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. Ik hecht eraan dit te zeggen aan het begin van het politieke jaar, omdat mijn gezin en ik al een hele periode lang, ook via sociale media, aangejaagd door de partij van meneer Van Houwelingen, te pas en te onpas nu ook beveiliging nodig hebben. Ik trek hier een streep”, zei Kaag vorige week.

Discussie in Kamer

Na de uitspraak van Van Houwelingen kwam in de Tweede Kamer een discussie op gang over omgangsvormen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) ging daarover in gesprek met de leiders van alle negentien fracties in het parlement. Ook kwam er een debat over de kwestie. D66 en Volt vinden dat Bergkamp voortaan strenger moet optreden.

