D66'er Wieke wil erkenning: ‘Ik ben echt bang geweest, durfde niet te gaan slapen’

‘Ik moet even op adem komen’’, excuseert Wieke Paulusma (42) zich als ze haar werkkamer binnenloopt. Een korte wandeling over het Binnenhof maakt het D66-Kamerlid direct kortademig. Het is één van de vele klachten waarmee ze te maken heeft sinds ze op 30 maart positief werd getest op het coronavirus - een dag vóór ze zou worden beëdigd als parlementariër.