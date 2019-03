D66 hoopt verlies te beperken door mee te varen op groene golf

Vandaag wordt, via verkiezingen voor de Provinciale Staten, duidelijk hoe de zetelverdeling in de Eerste Kamer er komende jaren uit gaat zien. De verwachting is dat drie van de vier coalitiepartijen zetels inleveren. Waaronder zeker D66.

Halvering in Senaat

Volgens de nieuwste Peilingwijzer (die van 19 maart), een combinatie van opiniepeilingen, halveert het aantal zetels van D66 in de Eerste Kamer; van 10 naar 5. Daarmee keren de democraten in de Senaat terug naar het niveau van 2011.

Het afgelopen politieke jaar was voor de partij niet om over naar huis te schrijven. Het kabinet gooide het referendum, ooit een kroonjuweel van D66, in de prullenmand. En toenmalig leider Alexander Pechtold trad uiteindelijk af na meerdere schandalen in de privésfeer, die kiezers afschrikten.

De nieuwe leider, Rob Jetten, is jong en onervaren en zijn antwoorden kwamen de eerste maanden nogal ingestudeerd over. Het leverde hem zelfs de bijnaam ‘Robot’ Jetten op. Jetten maakte gisteren echter wél indruk tijdens een fel verkiezingsdebat met de door de wol geverfde PVV-leider Geert Wilders.

Progressief geluid

D66 moet het meest progressieve geluid laten horen in een conservatieve coalitie, waarin vooruitgang in medisch-ethische kwesties bijvoorbeeld taboe is. Daarnaast weigerde het kabinet lange tijd genoeg maatregelen te nemen om het klimaatakkoord van Parijs overtuigend te halen.

Sinds kort waait er echter een andere wind. Het nieuwe kinderpardon en recente extra ingrepen om de klimaatverandering aan te pakken, zoals een CO2-heffing voor grote bedrijven, kunnen de partij met het groenste en meest sociale profiel in de coalitie in de kaart spelen.

D66 heeft de afgelopen campagne ook slim de immens populaire partijtopper Jan Terlouw ingezet en maakt gebruik van een sympathiek spotje met een kind en de slogan 'Kies voor de toekomst’ om de kiezer terug te lokken.