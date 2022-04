D66-leider Kaag reageert toch eerder op achtergehouden rapport: ‘Ze is keihard van tafel gevallen’

Hoe zit dat? De overheid beboet zichzelf: 3,7 miljoen euro uit de schatkist belandt terug in de schatkist

De recordboete voor de Belastingdienst vanwege de beruchte zwarte lijsten heeft een hoog broekzak-vestzakgehalte. 3,7 miljoen euro uit de schatkist belandt terug in de schatkist. En ja, die betaling gaat gewoon via het CJIB in Leeuwarden.

13 april