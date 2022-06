D66-leider Sigrid Kaag ziet ‘steeds venijniger’ vrouwenhaat: ‘Het neemt bijna middeleeuwse vormen aan’

Er is volgens haar ‘een klimaat van agressie ontstaan jegens allen die werken voor de publieke zaak’. ,,Dat accepteer ik niet.’’ Volgens de D66-leider wordt ‘de haat nog venijniger, nog intenser, als het over vrouwen gaat’. ,,Het neemt in mijn ogen bijna middeleeuwse vormen aan.’’

En ‘het zorgelijke’ is volgens Kaag, dat ‘wat mensen op het internet zeggen uiteindelijk een weg vindt naar de echte wereld’.

Femke Halsema

Toen burgemeester Femke Halsema van Amsterdam aankondigde dat er géén Ajax-huldiging zou zijn op het Museumplein, ‘regende het online seksuele bedreigingen’, zo beschrijft Kaag. ,,Honderden mannen verzamelden zich voor haar ambtswoning om haar uit te schelden. Haar dochter probeerde naar huis te komen en heeft ernaar staan kijken.’’

Over de bedreigingen aan het adres van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal zegt zij: ,,Wij kunnen nooit accepteren dat intimidatie aan de orde van de dag zijn. We moeten met zijn allen deze grens bewaken!’’

Ook haalt zij aan dat viroloog Marion Koopmans zo extreem wordt bedreigd ‘dat nu zelfs een publiek optreden op een festival is afgezegd’. ,,Haar veiligheid kon niet worden verzekerd.’’ Verder benoemt zij dat historicus en universitair docent Nadia Bouras vertelde ‘dat zij constant haatmails krijgt, vol seksisme en racisme’. ,,Vorig jaar vond ze een sticker op haar deurpost met de woorden ‘Deze woning wordt geobserveerd’.’’

Noodzaak

Kaag zegt te hopen ‘dat wij als samenleving wakker worden’. ,,Demonisering en ontmenselijking van de ander hebben gevolgen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te vrezen voor de gevolgen. Voor mensen die opeens de daad bij het woord voegen. En dan is het te laat.’’

Kaag haalt op het congres ook aan wat is afgesproken in het coalitieakkoord: ,,Wij keren ons af van retoriek die is gericht op het beschadigen van personen en zullen ons uitspreken tegen kwetsend en dreigend taalgebruik.’’

Dat is volgens haar ‘een opdracht waar wij overal in het land aan kunnen werken’. Of sterker nog: ‘Moeten werken’. Dit is volgens Kaag ‘geen luxe, maar noodzaak’.

