D66: Maak financiële belangen nieuwe ministers openbaar

De Democraten leggen hun wens op tafel nu de inhoudelijke onderhandelingen over het vierde kabinet Rutte van start gaan met VVD, CDA en ChristenUnie. Kamerlid Joost Sneller van D66 zal zijn voorstel volgende week inbrengen bij de begrotingsbehandeling Algemene Zaken. ,,Hoe gevoelig dit soort kwesties liggen, laat de kwestie-Hoekstra zien die dit weekend het licht zag.’’



Sneller doelt op het bekend worden van de belangen die de minister van Financiën Wopke Hoekstra tot de week voor zijn ministerschap had. Toen Hoekstra in 2011 senator werd, was hij al lid van een besloten beleggingsclub die investeerde in een safaribedrijf in Oost-Afrika. Dit verliep via een brievenbusfirma die op de Britse Maagdeneilanden was gevestigd. Dergelijke constructies via belastingparadijzen worden door het kabinet juist bestreden.



,,We moeten in Nederland een been bijtrekken als het gaat om transparantie’’, zegt Sneller. Hij wijst op kritiek van het Europese anti-corruptieorgaan GRECO. Deze zomer trok GRECO wederom aan de bel, omdat Nederland geen enkele van de zestien aanbevelingen volledig heeft overgenomen. Zo bepleitte GRECO een duidelijke gedragscode voor bewindslieden over wat wel en niet kan. Ook moeten zij tijdens hun ambtsperiode tussentijds verantwoording afleggen over hun financiële belangen.