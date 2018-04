D66: pas op de plaats met betaling arbeidsgehandicapten onder minimumloon

Kamer keurt reeks gemeentefu­sies goed

24 april De Tweede Kamer heeft ingestemd met het samenvoegen van een aantal gemeenten. Dat was een kwestie waar in sommige gemeenten van tevoren veel over te doen was. De kritiek op de herindelingen veranderden uiteindelijk niets aan het eindresultaat. Alle samenvoegingen gaan door.