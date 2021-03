D66 schiet omhoog in peiling De Hond

D66 is bezig aan een opmars. In de jongste peiling van Maurice de Hond kan de partij van Sigrid Kaag rekenen op 17 zetels, drie meer dan vorige week.

D66 is al weken bezig met een gestage groei in de peilingen. Twee weken geleden stond de partij nog op 13 zetels en eind januari op 11. Volgens De Hond is de virtuele winst die D66 boekt te danken aan lijsttrekker Kaag. De stijging naar 17 zetels wordt nog enigszins afgeremd door de goede score van Volt die D66 volgens De Hond zeker 1 zetel scheelt. Volt zou inmiddels 3 zetels halen.

,,Voor D66 zou 17 al een goed resultaat zijn, omdat historisch gezien D66 altijd als ze in de regering zaten fors daalde. Maar als een partij vlak voor de verkiezingen fors gaat stijgen dan kan dat de laatste dagen nog meer opleveren’’, meldt De Hond.

Voor de peiling zijn gisteren bijna 4500 personen ondervraagd over hun partijkeuze van dit moment. Het aandeel kiezers dat aangeeft zeker te weten op welke partij te stemmen is nu ruim drie kwart. Volgens De Hond heeft inmiddels 42 procent van de bijna 2,4 miljoen kiezers boven de 70 jaar per brief gestemd. Dat zijn circa 1 miljoen kiezers, die samen waarschijnlijk tussen de 10 en 12 procent uit zullen uitmaken van de kiezers die hun stem gaan uitbrengen.

Volledig scherm De jongste peilingen van Maurice de Hond. © Maurice de Hons

De VVD verliest een zetel (naar 31) en het CDA wint er een (naar 18). De PvdA (11), GroenLinks (8), PvdD (6), ChristenUnie (6) en 50Plus (1) leveren een zetel in. Ook Code Oranje verliest een zetel en zakt weg onder de kiesdeler. De SP (10), FVD (6) en Volt (3) stijgen een zetel. Het aantal virtuele zetels voor de PVV (24), SGP (3), JA21 (3), DENK (2) en Bij1 (1) blijft gelijk.

Coalitie

De huidige coalitie VVD, CDA, D66, Christenunie komt bij de peiling van De Hond op 72 zetels, onvoldoende voor een meerderheid. Bij de verkiezingen van 2017 haalden de vier samen op een krappe meerderheid van 76 zetels. Bij de peiling van EenVandaag en Ipsos haalde de coalitie vorige week overigen ook nog 76 zetels.

De PVV is volgens De Hond nu de grootste in Oost-Groningen, Limburg en Rijnmond. Het CDA is de grootste in veel gemeenten in Overijssel. Maar lijkt in geen enkele gemeente in Brabant of Limburg de grootste te worden. Terwijl 30 jaar geleden in vrijwel alle gemeenten het CDA de grootste was.

D66 lijkt de grootste te worden in de meeste studentensteden. Bij de splinterpartijen is CodeOranje onder de kiesdeler gezakt. Het probleem voor deze partij lijkt te zijn dat JA21 een deel van het potentieel van deze partij in de regio Den Haag wegpakt.