D66 wil deadline voor Tata Steel: groen in 2030 of dicht

Tata Steel in IJmuiden moet in 2030 sluiten als het tegen die tijd nog steeds staal maakt met kolen. Tenminste, als het aan D66 ligt.

De regeringspartij pleit voor ‘een stok achter de deur’ als vervuilende bedrijven niet snel genoeg overschakelen op andere bronnen van energie. Doen ze dat niet, dan moeten ze dicht, ze schrijft de regeringspartij in een industrienota die vandaag verschijnt.

Het huidige kabinet, waarin Jetten minister voor Klimaat en Energie is, heeft al het nodige in gang gezet om afspraken te maken met de bedrijven die veel CO2 en stikstof uitstoten. In 2030 moeten zij fors minder uitstoten en in de tussentijd moeten zij op zoek naar alternatieven als zon- en windenergie. Maar als D66-lijsttrekker wil Jetten een stapje verder, zegt hij. Want afspraken alleen zijn niet genoeg als er niet ook een sanctie op staat.

Grootste vervuiler

In de nota wordt staalfabrikant Tata Steel er apart uitgetild als grootste uitstoter van CO2 in Nederland, die ook veel zoetwater verbruikt en veel schadelijke stoffen uitstoot. Jetten: ,,Rond het bedrijf worden meer mensen ziek dan elders. Dat moet stoppen. We willen Tata Steel helpen bij het overschakelen op alternatieven voor kolen en gas, maar we moeten tegelijkertijd voorkomen dat de Indiase eigenaar niet investeert en nog zo lang mogelijk een vieze fabriek laat draaien omdat dat goedkoper is.’’

Jetten benadrukt dat dit niet betekent dat Tata Steel per se dicht moet. ,,Liever niet. Er werken veel mensen met trots, soms al de derde generatie. Maar willen we dat het ook een vierde en vijfde generatie wordt, dan moet het bedrijf wel echt veranderen. Er wordt veel geïnvesteerd in windmolens en infrastructuur om groene waterstof te maken. Daar kan Tata gebruik van maken, dat zeggen ze ook te willen. Maar dan moet het bedrijf ook wel zelf investeren.’’ Jetten is bang dat dit zonder deadline niet gebeurt, of te langzaam. ,,Vooralsnog blijft het bij goede voornemens bij het concern.’’

Extra reden voor Jetten om Tata Steel niet kwijt te willen, is dat staal van groot strategisch belang is voor de Europese economie. Er worden wel ‘groene’ staalfabrieken gebouwd in Duitsland en Zweden, maar dat is niet genoeg en Europa wil niet afhankelijk zijn van China of Arabische landen.

Brood verdienen

D66 wil dat de overheid naar Amerikaans voorbeeld meer investeert in ‘groene’ bedrijven: bedrijven die geen kolen en gas nodig hebben en die dingen maken die iets bijdragen aan vernieuwende producten. D66 pleit voor 1 miljard euro extra investeringen. Jetten: ,,Het wemelt van de bedrijven in ons land waar we in de toekomst ons brood mee kunnen verdienen. Zoals chipbedrijven in Eindhoven die wereldspelers kunnen worden. Op onze universiteiten zijn manieren bedacht om kweekvlees en vleesvervangers te maken. Maar bedrijven die ermee aan de slag willen, lopen tegen barrières op en gaan naar het buitenland. Tegelijk moeten we af van vervuilende bedrijven. Ons land is te klein, we moeten keuzes maken.’’

Het pleidooi komt op de dag dat er weer klimaatdemonstranten protesteren tegen ‘fossiele subsidies’. Jetten wil ook van fossiele subsidies af en zegt te snappen waarom mensen de straat opgaan, ‘al zou het helpen als ze dat doen waar het mag’. ,,Prima dat mensen dingen agenderen, mensen zijn bezorgd over de planeet. We moeten ook af van kolen en gas. Maar bedrijven moeten echt een paar jaar de kans krijgen om over te schakelen op andere energiebronnen. Anders zetten we banen en onze welvaart op het spel.’’

Met de nota neemt D66 wat afstand van linkse partijen die volgens Jetten ‘niet reëel zijn’. ,,Het is heel makkelijk om te roepen dat alles wat fossiel is, fout is en onmiddellijk moet stoppen. Dan halen we volgend jaar onze klimaatdoelen. Maar over tien jaar vragen onze kinderen dan waarom het probleem zich verplaatst heeft, waar de welvaart is gebleven en waarom we afhankelijk zijn van de Saoedi’s voor belangrijke producten als staal.’’

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: