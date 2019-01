D66 wil via noodwet dubbele nationaliteit mogelijk maken vanwege brexit

Het lukt de Britse regering en de Europese Unie maar niet om afspraken te maken over een ordentelijk vertrek van de Britten uit de EU. Daardoor dreigen ze veel van de 100.000 Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en de 46.000 Britten in Nederland een pijnlijke keuze op te dringen. Zo kan een Nederlander in Londen die straks noodgedwongen voor een Brits paspoort kiest, niet zomaar meer wonen, werken, studeren en stemmen in Nederland.