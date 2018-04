Dagelijks directe flitstrein naar Disneyland

Ook de Parijse luchthaven Charles de Gaulle wordt vanaf dan aangedaan, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.



Vooralsnog is het onmogelijk om vanuit ons land direct met de trein naar de Disneyland Parijs te gaan. Reizigers moeten nu in Brussel overstappen op een snelle trein of in Parijs op het metronetwerk.



Dat gaat over een jaar dus veranderen: dan rijdt de Thalys dagelijks twee keer vanuit Amsterdam via Schiphol, Rotterdam, Antwerpen en Brussel rechtstreeks naar Charles de Gaulle en Marne la Vallée, de plaats waar Disneyland Parijs ligt.



Van Veldhoven: ,,De bestemmingen leveren een bijdrage aan de duurzame ambities van het kabinet, om het reizen met de trein aantrekkelijker te maken.” Vanaf de beide stations is het ook eenvoudig overstappen naar populaire plaatsen in Oost- en Zuid-Frankrijk, zoals Lyon en Nice.