De geschiedenis herhaalt zich, een slecht teken voor Mark Rutte

Podcast Gerommel bij Rutte IV, ondanks deals en miljarden euro's

Met zo’n 16 miljard euro aan ingrepen hoopt het kabinet de koopkrachtcrisis te bezweren. Maar daarmee is Rutte IV er nog lang niet: inmiddels rommelt het achter de schermen bij de partijen, omdat de deal over de asielcrisis nou juist niet lekker is gevallen.

2 september