De grote donorquiz

video Minister Halbe Zijlstra loog over ontmoeting met Poetin

11:21 Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft gelogen over zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in 2006. Hij geeft in een interview met de Volkskrant toe dat hij niet zelf aanwezig was, maar een anonieme bron. De PVV wil in debat met de minister.