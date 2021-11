De Jonge: 14 patiënten met omikron, geen fouten gemaakt bij vluchten

Dat een echtpaar dat wél in quarantaine moest, uiteindelijk vluchtte uit het hotel, betreurt hij. ,,Er was beveiliging, maar een hotel is geen gevangenis. Ze zijn aangehouden en in een speciaal aangewezen ziekenhuis in quarantaine gegaan.”

Meer

Het is niet ondenkbaar dat er onder de radar al meer omikronbesmettingen in Nederland zijn, zei De Jonge eerder. ,,De variant is nog niet teruggevonden in de wekelijkse steekproef, dus dat doet vermoeden dat-ie niet in groten getale aanwezig is. Maar dat moeten we onderzoeken. We maken ons zorgen over deze variant, omdat hij besmettelijker lijkt.” Het RIVM onderzoekt elke week 1500 monsters van het virus, aangeleverd uit laboratoria in heel Nederland.