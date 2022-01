De Jonge tempert verwachtingen over grote versoepelingen: ‘We moeten behoedzaam blijven’

Podcast Toch weer een lockdown en dus alle tijd voor het coalitieak­koord

De langste (en lelijkste) formatie ooit is ten einde: het regeerakkoord is daar. Een repareerakkoord kun je het ook noemen, want het zet op Defensie, stikstof en klimaat veel herstelwerkzaamheden in. Maar de slingers waren amper afgehaald, of er kwam weer een persconferentie met keiharde coronamaatregelen.

20 december