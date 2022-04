De Jonge wil toch meedoen aan Kamerdebat Sywert-deal: ‘Ik wil zelf toelichten’

Minister Hugo de Jonge wil toch meedoen aan het debat over de mondkapjeskwestie donderdag. Dat meldt De Jonge zojuist via Twitter. Formeel gaat CDA’er De Jonge niet over dit dossier, maar omdat veel partijen vragen hebben over zijn persoonlijke betrokkenheid, wil hij die vragen zelf kunnen beantwoorden.