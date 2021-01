De Mos onthult in eigen boek: zeker 80.000 euro aan verdachte donaties in Haagse corruptie-affaire

De corruptieaffaire rond Richard de Mos draait om zeker 80.000 euro aan donaties van bevriende ondernemers. Een groot deel van het geld ging naar de politieke partij, in ruil kregen sponsoren volgens justitie vergunningen, geheime informatie en invloed op beleid, zo beschrijft De Mos in een nieuw boek waarin hij zijn onschuld probeert aan te tonen. ‘Iedere partij krijgt donaties!’

Voor het eerst wordt meer van de omvang duidelijk van de Haagse corruptieaffaire rond politicus Richard de Mos. De zaak leek alleen om gesjoemel met nachtvergunningen en integratiesubsidies te gaan, maar er is meer: een plan voor een erfpachtkorting, een pand voor de Haagse band Di-rect, de lobby voor een winkelcentrum Leyweg en de deal rond parkeergarage De Zeeheld zijn volgens het OM ook niet in de haak.

Richard de Mos doet de onthullingen in zijn boek Mijn verhaal dat dit weekeinde uitkomt. De voormalig wethouder wordt samen met partijgenoten Rachid Guernaoui (ex-wethouder) en Nino Davituliani (raadslid) verdacht van corruptie. De Mos wordt verdacht van lidmaatschap van twee criminele organisaties, omkoping, meineed en schending van het ambtsgeheim. In oktober 2019 moest hij opstappen als wethouder toen de Rijksrecherche was binnengevallen op het stadhuis en thuis. De Mos, partijgenoten en betrokken ondernemers ontkennen alle aantijgingen. De Mos zegt zelf: ,,Er is niks mis. Het OM zegt dan steeds: van die plannen worden bevriende ondernemers beter. Maar het zijn generieke maatregelen: iederéén profiteert. En iedere partij krijgt donaties, dat is niet verboden!”

Donaties

Volgens het OM speelde Richard de Mos echter een sleutelrol bij het aanjagen of vlottrekken van diverse projecten waarbij hij bevriende vastgoed- en horeca-ondernemers voortrok door ze informatie en invloed te bieden. In ruil daarvoor stortten en doneerden betrokken ondernemers voor in totaal zeker 80.000 euro aan de partij, zo becijferde de Rijksrecherche.

In het boek schetst De Mos een beeld van een partij waarin de ‘klankbordgroep’ van bevriende Haagse ondernemers en donateurs als schaduwmacht opereert bij de grootste politieke partij in de derde stad van het land.

De vastgoed- en horecaondernemers zitten eerste rang bij de vorming van het stadsbestuur, plannen die goed voor hen uitpakken (het schrappen erfpachtsuppletie, de uitgifte van nachtvergunningen) belanden in het verkiezingsprogramma en coalitieakkoord, ook worden ze op de hoogte gehouden van de coalitieonderhandelingen, en worden ze betrokken bij formele besluiten van het Haagse college van burgemeester en wethouders. ,,Gaat het de goede kant op”, appt een van de ondernemers aan De Mos tijdens de onderhandelingen in 2018. ,,Probeer sowieso economie in te lijven, hè.”

Lees later op deze nieuwssite en in de krant een uitgebreid verhaal over de nieuwe onthullingen in de corruptiezaak.